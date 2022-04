"No sabía que había perdido mi manito": profesora víctima de machetazo durante atraco en el Valle

Un relato dramático entrega la profesora Edith Valencia, de 48 años, quien hace un mes fue brutalmente atacada en un paradero mientras esperaba el bus que la trasladaría de Pradera a Palmira, Valle , donde desempeña sus labores con niños de primero de primaria.

Durante esa mañana oscura y fría, como un milagro, su madre, quien estaba acostumbrada a acompañarla, se quedó en casa y se salvó de ser víctima también de aquel hombre que, sin mediar palabra, la atacó con un machete hasta cortarle el brazo izquierdo para llevarse su bolso.

"Veo un joven que se pasa de andén y me aborda. No me dijo nada, ni pase el bolso o deme todo lo que lleva. Lo único que vi fue que algo grande me lo lanzó encima y yo lo que hacía era defenderme y gritar: ¡Auxilio, ayuda, me están robando!", contó la profesora.

"Mi mamá siempre me acompaña porque a veces voy muy cargada y ese día ella me ayudó a planchar y, por cosas de Dios, le dije que no era necesario que me acompañara, que se quedara porque estaba acalorada", agregó Valencia.

Lo primero que pensó Edith, fue que en ese bolso que se llevó el hombre, estaban las llaves del colegio y, mientras se desangraba, pedía a gritos a los policías que llamaran al colegio para alertar, pues temía que el delincuente le hiciera daño a sus niños.

"Yo no sabía que había perdido mi manito, después fue que escuché en la clínica que preguntaban: ¿la mano en dónde está? y yo miraba a mi hijo con esos ojitos como diciéndome mamá no me dejes; él fue el que respondió aquí tengo la mano", dijo Edith.

De gravedad, la mujer fue trasladada a la Clínica Imbanaco en Cali, donde ha sido sometida a una serie de cirugías y procedimientos gracias a los que logró recuperar su brazo y poco a poco la movilidad del mismo.

"Ella se subió a quirófano como urgencia inmediata. La cirugía duró nueve horas, lográndose un 100% de éxito, con una vialidad de la extremidad izquierda, al igual que el pulgar con una movilidad activa", manifestó Eduardo Velásquez, cirujano de mano de este centro asistencial.

Edith asegura que ya perdonó a su agresor. Sin embargo, pide a las autoridades que den con su captura para evitar que más personas se conviertan en sus víctimas.

Esta profesora espera pronto regresar a las aulas, pues enseñar, dice, es su gran pasión. Mientras tanto las autoridades aseguran que continúan avanzando en la investigación, pues aunque el responsable ha sido identificado, al parecer huyó de la región.

