Piden no compartir cadenas falsas de redes que alertan de nuevos sismos

El fuerte temblor que se sintió en la tarde del pasado lunes en Cali y varios municipios aledaños ha generado un sentimiento de miedo colectivo en la ciudadanía, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la calma.

Según las autoridades, por fortuna, el movimiento telúrico de magnitud 4.7 con epicentro cercano al volcán Nevado del Huila, no causó daños estructurales ni dejó personas lesionadas.

“En Cali hubo mucha preocupación en los edificios, en especial los más altos. Mientras que en el Centro Administrativo Municipal, CAM, se realizó una evacuación voluntaria, es decir, para las personas que sintieran la necesidad de evacuar”, explicó Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión de Riesgo de Cali.

@AlcaldiaDeCali @RiesgoCali entrega un parte de tranquilidad en la ciudad, tras sismo de 4.7 grados de magnitud - epicentro en Planadas-Tolima. De acuerdo con @Rodrigozscali, hubo preocupación en edificios altos; mientras en el CAM se hizo una evacuación voluntaria. Activados. pic.twitter.com/ASs0jZrW5G — Secretaría de Gestión del Riesgo (@RiesgoCali) January 28, 2019

En el Valle del Cauca, exactamente en el municipio de Sevilla, una casa sufrió afectaciones tras el sismo donde el techo de una vivienda se desplomó, sin dejar personas heridas.

Según el Servicio Geológico Colombiano, en los últimos tres días se han presentado más de 5.100 sismos en el suroccidente del país, y aunque la cifra es alta, aseguran que es normal pues algunos movimientos son imperceptibles al ser humano.

No obstante, a través de cadenas de Whatsapp han comenzado a circular mensajes previniendo sobre un gran terremoto en menos de 72 horas lo que ha generado miedo en los ciudadanos.

El secretario Zamorano hizo un llamado a la comunidad para que evite creer y difundir este tipo de mensajes que aparecen en las redes sociales.

“Nadie puede predecir un sismo, de allí la necesidad de que la comunidad no genere alarma y pánico con mensajes que les dice de futuros movimientos telúricos”, explicó el secretario.

Los sismos no se pueden predecir. Las alertas de sismos que existen en México son para que después de ocurrido el evento se avise con sirenas a los municipios vecinos. Estos 10 ó 15 segundos hasta que llegue la onda sísmica es para por ej. cortar gas o activarse @AlcaldiaDeCali pic.twitter.com/cTK3pMybT5 — Rodrigo Zamorano S (@Rodrigozscali) January 29, 2019

“En caso de emergencia recuerde: piense, piense, piense. No corra, no grite, no empuje y no se devuelva”, concluyó el funcionario.

