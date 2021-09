Quise huir de la violencia en Colombia y terminé en medio de atentados del 11-S: Alejandro Eder

Un dramático relato sobre cómo sobrevivió al atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York , comparte el empresario y político caleño Alejandro Eder.

"Tenía 25 años, trabajaba en la banca de inversión y la torre nuestra quedaba al frente de la torre sur, la primera en caer", así comienza el relato de uno de los sobrevivientes al ataque terrorista perpetrado por el grupo extremista islámico de Al Qaeda, durante la mañana del 11 de septiembre del 2001.

Es el caleño Alejandro Eder, excandidato a la alcaldía de la capital vallecaucana, empresario y quien también vivió en carne propia lo que nunca pensó que tendría que experimentar durante un simple día de trabajo.

A pesar de tener programada una reunión laboral importante, salió tarde de su vivienda y asegura que esos cinco minutos, le salvaron la vida.

Atentados 11 septiembre Nueva York Foto: suministrada

El tren en el que viajaba se detuvo, se retrasó 10 minutos más y nadie explicaba el motivo, hasta que escuchó que todas las estaciones estaban cerradas. Intentó abordar un taxi para llegar a su trabajo, veía decenas de vehículos de la policía y bomberos a toda velocidad dirigirse hacia el World Trade Center y atónito al levantar la mirada y ver el humo saliendo de las torres gemelas, le preguntó a una ciudadana si sabía qué sucedía.

"Ella me dijo no pues es que se chocaron dos aviones contra las torres. Le dije que ¿cómo así? que si acaso eran dos aviones de hélice, pero me dijo que no. Que eran dos aviones de American Airlines y yo pensé que la señora se había enloquecido, que eso era imposible". contó Eder.

"Empezó la gente en las calles a llorar y gritar y yo estaba ahí parado justo cuando vi colapsar la primera torre. No podía creer lo que estaba pasando era como un castillo de naipes y sonaba muy fuerte", agregó.

Algo que nunca había visto en Nueva York, era la presencia masiva de soldados del Ejército y fuerza pública y es que Alejandro, había salido de Colombia huyendo para refugiarse de la violencia y terminó inmerso en un ataque de tal magnitud ahora por el terrorismo islámico. Este, fue el aliciente para tomar la decisión de regresar.

Atentados 11 septiembre Nueva York Foto: suministrada

"Y a eso se suma que a los pocos días empezó un loco a mandar sobres con un veneno a muchos lugares. Me di cuenta de lo frágil que es la vida y que eso no era lo que quería para mí"

El edificio en el que trabajaba quedó destruido, esos 15 minutos de retraso lo salvaron posiblemente de haber muerto. 20 años después, casado y con dos hijos, recuerda este doloroso episodio como la nueva oportunidad que le dio la vida, para haber construido una familia y luchar por sus ideales.

Escuche la crónica de Alejandro Eder, sobreviviente del atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York: