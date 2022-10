Video: Papá golpeó a un profesor en Cali porque su hijo se rajó en el colegio

El profesor José Miguel Fernández del colegio público Politécnico Municipal de Cali denunció ante la Fiscalía la agresión física cometida por el padre de uno de sus alumnos, luego de que el educador reprobara al menor en la asignatura de biología.



Asegura Fernández, que el hombre -identificado por el docente en sus redes sociales- como "Hugo Panchala Herández", le propinó un puño en el rostro y una vez en el suelo arremetió con patadas en contra del educador.



"Me pegó una trompada y luego, en el suelo, me golpeó. En el salón tuvo una actitud muy desafiante y me dijo que, si pasaba algo con su hijo, me mataría e incluso a mi familia", aseguró.



La situación se desencadenó, tras agotar las instancias académicas a las que tiene derecho el estudiante. Sin embargo, asegura que la reacción del acudiente fue en contra de Fernández y no en favor de buscar un correctivo para el menor.



El ataque provocó lesiones en el tórax y la cara del profesional que fueron evaluadas por Medicina Legal.



La agresión fue contenida por los docentes quienes además bloquearon las puertas del plantel para dar aviso a las autoridades que capturaron al hombre. La secretaria de Educación, Luz Helena Azcárate, aseguró que los hechos y la denuncia formal, del docente serán analizados ante el comité local de amenazas escolares con el objetivo de determinar cuáles serán las medidas que se tomen para este caso.



Luego de la evaluación médico - forense, el profesor Fernández deberá tomar incapacidad por lesiones físicas.

Publicidad