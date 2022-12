A la cárcel presuntos implicados en asesinato de mujer embarazada en Santander

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer u un hombre que serían los responsables del asesinato de una mujer embarazada para extraerle el bebé, crimen ocurrido en Socorro, Santander.



El caso se conoció luego de que una mujer llegara al hospital de Socorro con una bebé recién nacida argumentando que había tenido el trabajo de parto en su casa. Sin embargo tras varios exámenes, los médicos determinaron que la mujer no tenía signos de haber dado a luz.





El hecho se relaciona, según la policía, con el hallazgo del cuerpo de una mujer de 34 años quien estaba embarazada, versión confirmada por su familiares, que señalaron que en el momento del levantamiento del cuerpo las autoridades nunca encontraron al bebé.





La hipótesis de las autoridades apunta a que a la mujer la habrían asesinado para extraerle la bebé y robársela.



Isidro Hernández, esposo de la víctima contó que, “mi esposa me llamío y me dijo que iba a encontrar con unas personas que iban a desenterrar una guaca y que por tener el dinero guardado durante 4 meses le pagaban, luego me entero que la habían matado y que le habían sacado la bebe que estaba programada para nacer el 9 de septiembre”.



La mujer que llegó al hospital con la bebé ya fue sometida a un interrogatorio por parte de las autoridades; mientras tanto la policía está tras la pista de un hombre que estaría vinculado con el caso.



