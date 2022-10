Así fue el bochornoso incidente del concejal Uriel Ortíz en bus intermunicipal

En un nuevo video conocido por BLU Radio Bucaramanga se ve de manera más extensa el bochornoso incidente en el que se vio involucrado el concejal de Bucaramanga, Uriel Ortíz, dentro de un bus de servicio intermunicipal.



Ante denuncias de varios pasajeros, cuatro policías suben al bus y le piden al concajal Ortíz y su acompañañnte que se bajen del automotor porque al parecer iban ingiriendo licor y fumando. La mujer, identificada como Adriana Durán Cepeda, se niega y agrede con patadas a los uniformados.



En otro momento del video se aprecia como el concejal no le permite a su acompañante bajar del bus y le dice "quédese aquí", mientras graba con su celular el procedimiento.



"Sí me tomé unos tragos, pero no estaba fumando": Uriel Ortíz



Según la Policía, el concejal Uriel Ortiz viajaba en un bus que cubría la ruta Valledupar-Bucaramanga en compañía de la exconcejal Adriana Durán Cepeda y fue obligado a bajar del vehículo por estar aparentemente fumando e ingiriendo licor. Cuando la Policía lo increpa la mujer agrede a los uniformados y se produce la confrontación.



El concejal Ortiz señaló a BLU Radio que las afirmaciones hechas a raíz del incidente no son ciertas y que él no fuma cigarrillos.



“La persona que me acompañaba si fumaba y tenía una herida profunda en la cabeza cuando bajó las escaleras se cayó. Yo estaba durmiendo cuando me despertó el escándalo, llegó la Policía por el llamado que hicieron los pasajeros que decían que había desorden. Nosotros estábamos tomando unos tragos pero yo no estaba fumando”, señaló el concejal Ortiz.



El concejal aceptó en entrevista que si tomó unos tragos pero estaba consciente.



“Yo me tomé unos tragos al salir de Valledupar pero no estaba ebrio, es más yo fui quien grabó la situación con la Policía dentro del bus. En el segundo piso es donde ella se fumó el cigarrillo y hubo un cruce de palabras entre ella y los pasajeros”, aseguró Ortiz.



Uriel Ortiz manifestó que tomó un bus porque su destino era cumplir con reuniones y debía estar temprano en Rioacha a una convención del club de leones de la que es miembro y que no se sentía seguro de viajar en su vehículo de noche.



“Ya era de noche, no soy hábil para conducir en la madrugada. Quiero ofrecer disculpas a las personas que se sintieron ofendidas. Adriana es mi amiga hace 26 años y fue funcionaria del concejo de Bucaramanga, estaba herida y traté de apoyarla”, dijo Uriel Ortiz.





