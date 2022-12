Diputada recomienda Youtube para programas deportivos y genera polémica

La diputada de Santander, Ángela Hernández, del Partido de La U, nuevamente está en el centro de las críticas en redes sociales, luego de manifestar que la Gobernación está malgastando los recursos de los programas que fomentan estilos de vida saludables, contratando personas para dirigir estos eventos, cuando hay videos en las redes sociales que entregan esos conocimientos.

Durante un debate en la Asamblea la diputada criticó que el Indersantander haya invertido 155 millones de pesos en estas actividades, porque “se encuentra tutoriales para bajar de peso en Youtube, y son gratis”.

Aseguró que “no es necesario gastar esa cantidad de pesos para enseñarle a la gente a comer, se les puede llevar videos promocionales, que hay una cantidad en internet y de gente profesional, los mejores deportistas del mundo tienen su canal en Youtube y enseñan cómo hacer deporte, como hacer sentadillas, como alimentarse, las modelos más famosas y con los cuerpos más saludables del mundo nos enseñan en Youtube, gratis”.

La propuesta de la joven y controvertida asambleísta ha generado una gran controversia en las redes sociales con muchos mensajes que la critican.

Ángela Hernández, quien se hizo famosa por liderar marchas cristinas en contra la exministra de educación Gina Parody, por la política pública de educación sexual y de género en los colegios del país, dijo además en el debate que ella es ejemplo de su idea.

“Quiero ser muy sincera, no es que yo tenga un cuerpo fitness, ni que viva en el gimnasio, yo me meto a Youtube, todos los tutoriales, los ejercicios, las pesas y las comidas saludables, las aprendí en Youtube, me sale gratis, no hay que pagar toda esta cantidad de dinero para enseñarle a comer a la gente”, dijo.

Consultada por BLU Radio, Hernández se defendió explicando que el video de su intervención fue publicado en redes sociales de manera descontextualizada y que sus críticas fueron por “el pago de expertos para enseñar a la gente a comer saludable, porque esos recursos se pueden usar en otros programas deportivos, en esta época de vacas flacas en materia económica”.

El director del Indersantander, Carlos Díaz Barrera, dijo en entrevista con BLU que no está de acuerdo con la propuesta de los videos de Youtube.

“La diputada Hernández no conoció detalladamente el programa al que hace referencia, por eso le entregaremos un informe puntual para que lo entienda”, afirmó Barrera.

