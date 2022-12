Embargan bienes de excontratista de EMAB por escándalo de Vitalogic

Por un posible daño fiscal, la Contraloría de Bucaramanga prefirió una medida cautelar de embargo de un apartamento y un parqueadero del exconsultor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga Jorge Hernán Alarcón Ayala, vinculado a la investigación que adelanta la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación por el presunto hecho de corrupción conocido como ‘Vitalogic’.

Estos dos bienes inmuebles, que están ubicados en el municipio de Ubaté, Cundinamarca, tienen un costo comercial de $300 millones.

“Tomamos la decisión del embargó, porque es necesario resguardar los intereses de los bumangueses. El señor Jorge Hernán Alarcón Alaya, es uno de los responsables de daño fiscal que se presenta en la Empresa de Aseo de Bucaramanga, en relación con el pliego de condiciones para la licitación de una nueva tecnología para el manejo de las basuras que llegan al Carrasco”, manifestó el contralor Municipal, Jorge Gómez Villamizar.

Hernán Alarcón Alaya es una de las personas que firmó, junto a Luis Carlos Hernández, hijo del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, un contrato de corretaje para ‘ayudar’ a la empresa Vitalogic, ganar la licitación de la EMAB, según registró BLU Radio en su momento.

Además, Blu Radio conoció en exclusiva un audio de una llamada telefónica entre Cesar Fontecha, exasesor jurídico de la EMAB, y el exconsultor Hernán Alarcón Alaya.

La conversación telefónica se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2017, cuando el entonces jefe jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga le reclamó al señor Alarcón Alaya por haber avalado la propuesta de Vitalogic, que no entregó una póliza de garantía como lo exigía la Ley.

Hernán Alarcón Alaya dice en la llamada lo siguiente:

“Buenas doctor, es que el gerente (EMAB) quiere que nos reunamos a las dos de la tarde, para mirar un tema hay de las actividades…”

A lo que el exasesor jurídico de la EMAB, Cesar Fontecha, responde:

“No, no hay nada que hacer señor, el concepto mío está muy claro, usted no debió pasar la etapa de prefactibilidad como lo estableció en su propuesta (…) eso se llama un daño fiscal por falta de eficacia, así de simple, no debió hacerlo…”

El abogado Fontecha continuó diciendo en la conversación con Hernán Alarcón Alaya que ese “error” le puede traer consecuencias jurídicas a la EMAB:

“Le voy a dar un ejemplo, es como construir un colegio donde no hay niños, usted le dio el cierre financiero, a muchas personas como a mí y varios expertos no nos da el cierre financiero, si ellos (Vitalogic) no cumplían con la fianza, para que los evaluaba, usted le abrió las puertas para que nos demandarán”.

Entre tanto, el escándalo de posible corrupción en el contrato para el manejo de las basuras de Bucaramanga, conocido como ‘Vitalogic’, está siendo investigado Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutierrez, amigos de Luis Carlos Hernández, hijo del alcalde Rodolfo Hernández.