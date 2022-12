Estudiantes de la UIS proponen encuesta virtual para definir inicio de clases

Los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, UIS, propusieron realizar una encuesta virtual para definir cuando retomarán el segundo semestre del 2018.

En la asamblea participaron 1.000 jóvenes de los 20.000 que hacen parte de la población estudiantil. Debido a esto, los universitarios que no participaron pidieron ser tenidos en cuenta para tomar la decisión de la continuidad del paro.

Publicidad

Le puede interesar Estudiantes seguirán en paro indefinido en la Universidad Industrial de Santander

“Nosotros estamos apoyando la educación de calidad, pero la lucha se hace es en las aulas no desde las casas. No puede ser que nosotros por unos pocos estemos obligados a no venir a clases”, señaló Luis Mejía estudiante de derecho de la UIS.

Una de las preocupaciones de los estudiantes es que con la extensión del paro pierdan lo que ya cursaron del segundo semestre del 2018. Para evitar que eso pase, han propuesto que se realice una encuesta virtual en la que cada estudiante de la UIS pueda opinar si se continua o no con el paro.

Por su parte las directivas de la institución evaluarán la solicitud, realizada por los estudiantes.



Publicidad