Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Reunión Trump - Zelenski
Hamás
Valeria Afanador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / El Rastro - En los brazos equivocados - Episodio 01: Perdido en el silencio
El Rastro portada.jpg

El Rastro - En los brazos equivocados - Episodio 01: Perdido en el silencio

En lo alto de las montañas de Cundinamarca, un niño de dos años desaparece sin dejar rastro. La búsqueda moviliza a toda la comunidad, pero las versiones contradictorias, las tensiones familiares y los silencios incómodos hacen que el caso se torne cada vez más inquietante. ¿Se perdió jugando… o alguien se lo llevó?

Compartir:
Relacionados

El Rastro