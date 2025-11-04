¡Qué Locura! - T3. E8. Soportar lo insoportable: Héctor Abad

Enrique Esteban hace parte del 0,01 por ciento de personas a quienes se les diagnostica síndrome de Tourette en la adultez. Además de los tics violentos que le provoca, este trastorno vino acompañado de otros retos de salud mental, entre ellos un trastorno obsesivo compulsivo. En este episodio, Enrique cuenta cómo es vivir con Tourette y por qué decidió emprender en Colombia una cruzada para encontrar a más adultos que, como él, conviven con este síndrome.