Blu Radio  / Bumbox  / ¡Qué Locura! - T3. E8. Soportar lo insoportable: Héctor Abad
que_locura_epi_8

¡Qué Locura! - T3. E8. Soportar lo insoportable: Héctor Abad

La vida de Héctor Abad Faciolince ha estado marcada por tres grandes duelos y por una experiencia personal que lo enfrentó de cerca con la muerte. En este episodio hablamos con él sobre esas heridas que ha intentado sanar a través de la escritura, sobre cómo la memoria puede convertirse tanto en un refugio como en una carga, y sobre su manera de comprender el dolor que deja la violencia en Colombia.

