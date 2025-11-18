Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
Noticias del día - Polémica por muerte de menores en bombardeos reaviva debate nacional
La muerte de quince menores en operaciones militares contra disidencias de las Farc desató una fuerte controversia entre cifras del Gobierno, la Defensoría y Medicina Legal. A esto se suma el aumento del reclutamiento infantil, hechos de violencia en el Cauca, ataques terroristas en Cali y tensiones políticas por nuevas medidas en Bogotá.
La vida de Héctor Abad Faciolince ha estado marcada por tres grandes duelos y por una experiencia personal que lo enfrentó de cerca con la muerte. En este episodio hablamos con él sobre esas heridas que ha intentado sanar a través de la escritura, sobre cómo la memoria puede convertirse tanto en un refugio como en una carga, y sobre su manera de comprender el dolor que deja la violencia en Colombia.
Enrique Esteban hace parte del 0,01 por ciento de personas a quienes se les diagnostica síndrome de Tourette en la adultez. Además de los tics violentos que le provoca, este trastorno vino acompañado de otros retos de salud mental, entre ellos un trastorno obsesivo compulsivo. En este episodio, Enrique cuenta cómo es vivir con Tourette y por qué decidió emprender en Colombia una cruzada para encontrar a más adultos que, como él, conviven con este síndrome.
El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en una decisión dividida que revocó la condena de primera instancia.
Uribe agradeció a su defensa y pidió “energía y discernimiento para trabajar por Colombia”, mientras Iván Cepeda anunció que llevará el caso ante instancias internacionales.
Alejandra Rangel ha construido una exitosa carrera como gerente de finanzas en Colombia, pero detrás está la historia de una mujer que sobrevivió durante años a trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia. En este capítulo hablamos con Alejandra sobre su vida al límite del colapso y cómo la respiración consciente se convirtió en la mejor herramienta para recuperarse.