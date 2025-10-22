En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Absolución Álvaro Uribe
Lista Clinton
Pelea Petro - minvivienda
General William Rincón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Tribunal absuelve a Álvaro Uribe: fin del proceso por soborno y fraude procesal
Noticias del dia_bumbox (840 x 560 px).jpg

Noticias del día - Tribunal absuelve a Álvaro Uribe: fin del proceso por soborno y fraude procesal

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en una decisión dividida que revocó la condena de primera instancia.<br/><br/>Uribe agradeció a su defensa y pidió “energía y discernimiento para trabajar por Colombia”, mientras Iván Cepeda anunció que llevará el caso ante instancias internacionales.

Compartir:
Relacionados

Noticias del día

Pacto Histórico

Gustavo Petro

Álvaro Uribe

Corte Suprema de Justicia

Seguir escuchando:

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad