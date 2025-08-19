Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Reunión Trump - Zelenski
Hamás
Valeria Afanador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / El Rastro - En los brazos equivocados - Episodio 02: Terrible verdad
El Rastro portada.jpg

El Rastro - En los brazos equivocados - Episodio 02: Terrible verdad

Tras días de búsqueda, la desaparición de Alexis Delgado da un giro escalofriante: las pistas apuntan a un crimen brutal cometido por quien debía protegerlo. Entre revelaciones estremecedoras y la indignación de una madre, la verdad expone no solo al culpable, sino también a un sistema que le falló a un niño indefenso.

Compartir:
Relacionados

El Rastro