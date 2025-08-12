Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
Blu Radio / Bumbox / Exjefes de Estado iberoamericanos repudian el asesinato de Miguel Uribe Turbay y piden justicia
Exjefes de Estado iberoamericanos repudian el asesinato de Miguel Uribe Turbay y piden justicia
Más 30 exjefes de Estado y de Gobierno, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), expresaron su profundo rechazo y condena por el asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay.
El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció a los 39 años tras un atentado en Bogotá. Su partida deja luto en Colombia y provoca reacciones de expresidentes, líderes internacionales y ciudadanos.