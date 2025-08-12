Publicidad

Colombia despide a Miguel Uribe
María Claudia Tarazona
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Exjefes de Estado iberoamericanos repudian el asesinato de Miguel Uribe Turbay y piden justicia
Exjefes de Estado iberoamericanos repudian el asesinato de Miguel Uribe Turbay y piden justicia

Más 30 exjefes de Estado y de Gobierno, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), expresaron su profundo rechazo y condena por el asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay.

