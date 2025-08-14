Publicidad

Noticias del día - Así se despidió Colombia de Miguel Uribe
Noticias del día - Así se despidió Colombia de Miguel Uribe

Lágrimas, pañuelos blancos y la reconocida canción 'El Guerrero' de Yuri Buenaventura despidieron al senador y precandidato presidencial de la Catedral Primada.

