Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Andrés D.C.
Atentado en Pradera, Valle
Colombia al Mundial
Polonia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - ¡Histórico! Luis Suárez marca 4 goles y elimina a Venezuela
Noticias del dia_bumbox (840 x 560 px) (13).jpg

Noticias del día - ¡Histórico! Luis Suárez marca 4 goles y elimina a Venezuela

Luis Javier Suárez hizo historia al marcar 4 goles en la goleada 6-3 de Colombia sobre Venezuela y eliminó a Venezuela del Mundial 2026.

Compartir:
Relacionados

Noticias del día