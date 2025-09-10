Noticias del día - ¡Histórico! Luis Suárez marca 4 goles y elimina a Venezuela

El Gobierno estudia la posibilidad de reducir en $7 billones el monto de la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que está dispuesto a escuchar y analizar los ajustes, a pocos días de que venza el plazo para definir el Presupuesto General de la Nación.
En medio de la crisis de orden público en el Cauca, el presidente Gustavo Petro propuso reactivar la fumigación aérea con glifosato, suspendida desde 2015 por la Corte Constitucional. La tensión creció tras el secuestro de 45 militares en El Tambo, quienes ya fueron liberados. Además, la jornada estuvo marcada por un ataque a la Armada en Putumayo, un tiroteo contra la alcaldesa de Mosquera, un nuevo derrumbe en la vía al Llano y un atentado en Cali.
En el sector de los Cuatro Carriles, la tensión aumentó cuando transportadores lograron que se autorizara un paso provisional por una vía destapada. Sin embargo, los habitantes de Chipaque bloquearon el acceso en rechazo a las afectaciones que, aseguran, ponen en riesgo a la comunidad. Mientras la carretera principal sigue cerrada por el derrumbe, la confrontación entre pobladores y conductores mantiene en vilo el transporte hacia los Llanos Orientales.