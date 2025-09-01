Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Terremoto Afganistán
Ecopetrol
Valeria Afanador
Convocatoria Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Scott Campbell alerta sobre puntos clave en la ley de sometimiento que podrían favorecer a estructuras ilegales
Noticias del dia_bumbox (840 x 560 px).jpg

Noticias del día - Scott Campbell alerta sobre puntos clave en la ley de sometimiento que podrían favorecer a estructuras ilegales

En una intervención desde las oficinas de la ONU, Scott Campbell llamó la atención sobre dos aspectos centrales de la ley de sometimiento que, según su visión, representan riesgos significativos: podrían legitimar la acción de grupos ilegales y concederles beneficios inadvertidos. La defensa de los derechos humanos y la firmeza del Estado son, para él, el antídoto frente a esas fisuras legales.

Compartir:
Relacionados

Noticias del día