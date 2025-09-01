Noticias del día - Scott Campbell alerta sobre puntos clave en la ley de sometimiento que podrían favorecer a estructuras ilegales

En declaraciones emitidas hoy, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, ratificó que el despliegue militar en el Catatumbo se mantiene vigente dentro de la operación en curso. Esta confirmación coincide con el anuncio del presidente Gustavo Petro de que hay 25.000 soldados desplegados en la región, una cifra que contempla tanto los efectivos colombianos como los enviados por Venezuela, en el marco de una estrategia coordinada para enfrentar a “las fuerzas de la mafia”