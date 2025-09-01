Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Terremoto Afganistán
Ecopetrol
Valeria Afanador
Convocatoria Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Terremoto en Afganistán| Colombia llora la muerte de Valeria Afanador
Noticias del dia_bumbox (840 x 560 px) (1).jpg

Noticias del día - Terremoto en Afganistán| Colombia llora la muerte de Valeria Afanador

Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió Afganistán dejando más de 800 muertos y miles de heridos. En Colombia, el país sigue de luto tras el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida en Cajicá. Además, reportamos nuevas masacres en Antioquia y La Guajira, ataques contra la Policía en Cauca y Sevilla, capturas en el caso Uribe Turbay y escándalos en el Gobierno Petro. En deportes, Dairo Moreno vuelve a la Selección Colombia después de 9 años.

Compartir:
Relacionados

Noticias del día

Afganistán