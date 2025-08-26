Publicidad

Cartel de los Soles
CNE
Tensión EEUU-Venezuela
Valeria Afanador

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Venezuela refuerza frontera con 15.000 militares
Noticias del día - Venezuela refuerza frontera con 15.000 militares

Venezuela refuerza la frontera con 15.000 militares mientras Interpol emite circular roja contra exfuncionarios colombianos por corrupción. Además, Álvaro Uribe renuncia a la prescripción de su proceso judicial, el Gobierno plantea un alza en el costo de la energía, Ecopetrol asume proyectos tras la salida de Shell y sigue la búsqueda de la niña Valeria Afanador en Cajicá.

