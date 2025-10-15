En vivo
Blu Radio  / Bumbox  / ¡Qué Locura! T3. E5. Sin guayabo: Martín de Francisco
¡Qué Locura! T3. E5. Sin guayabo: Martín de Francisco

Durante más de diez años, Martín de Francisco creyó que la única forma de ser creativo era a través del alcohol y las drogas. Fue la etapa en la que ideó programas de televisión inolvidables y alcanzó la fama en todo el país, pero también en la que más perdido se sintió. En este episodio hablamos con él sobre esos años y sobre cómo el humor, el fútbol y sus hijos terminaron convirtiéndose en los pilares de su rehabilitación.

