Titulares deportivos - Arranca el fin de semana de fútbol colombiano

Graves hechos de orden público sacuden a Antioquia y Medellín: el helicóptero donde viajaba el Gobernador Andrés Julián Rendón fue hostigado por drones del frente 36 de las disidencias de las FARC, mientras que un atentado contra una torre de energía de EPM generó alarma en la región.
El Ejército anunció el despliegue de tropas para fortalecer la seguridad en Cali y su área metropolitana. Las patrullas se concentrarán en Jamundí y Candelaria, donde se busca prevenir ataques y garantizar la tranquilidad de los habitantes en medio de recientes alertas de violencia.