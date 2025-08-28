Titulares deportivos - Lista la nueva Champions: Así quedó la primera fase

Hoy jueves 28 de agosto, Colombia amanece con noticias que marcan la agenda nacional: la polémica sentencia de 7 años contra el menor implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el secuestro de 33 soldados en Guaviare, los subsidios de vivienda para las víctimas del atentado en Cali, y la conmoción por el asesinato de una niña de 3 años en Magdalena. Además, se mueven las fichas políticas de cara al 2026 con nuevas precandidaturas, mientras en el ámbito internacional un ataque ruso en Kiev deja 14 muertos.