Titulares deportivos - Lo mejor del tenis mundial hoy en el US Open

La Selección Colombia aseguró su cupo en el Mundial 2026 con un contundente 3-0 frente a Bolivia en el Metropolitano. James Rodríguez, John Córdoba y Juan Fernando Quintero fueron los protagonistas de la histórica noche. Barranquilla amaneció de fiesta, mientras veteranos como Ospina y Quintero se preparan para otro campeonato y nuevas figuras como Luis Díaz y John Arias celebran su primera cita orbital.
La Procuraduría le exigió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y a su equipo, un informe urgente sobre el polémico contrato de mantenimiento de los MI-17. El ente de control busca esclarecer pagos anticipados, garantías y el estado real de las 19 aeronaves, en medio de denuncias por incumplimientos de la empresa contratista y retrasos que ponen en riesgo la operatividad militar.
La plenaria del Senado tenía previsto escoger al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, pero la votación quedó en suspenso. Mientras las bancadas negocian apoyos y los candidatos permanecen a la expectativa, la demora refleja la tensión entre intereses políticos y la urgencia de renovar la Corte. El retraso no solo prolonga la incertidumbre institucional, también abre espacio para nuevos cálculos en el pulso de mayorías.