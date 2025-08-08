Titulares Deportivos - Noche de clásico en el Campín

Hoy viernes 1 de Agosto, entérate de todos los partidos clave del día: el Torneo Clausura en Colombia, la jornada en Venezuela, los duelos de la Leagues Cup con equipos de la MLS y la Liga MX, amistosos europeos y toda la acción de la MLB.
El Gobierno de Gustavo Petro reorganiza el sistema de salud en Colombia por decreto, sin aprobación del Congreso. La decisión desata una fuerte controversia política y revive el debate sobre la reforma en la Comisión Séptima del Senado. Además, miles de estudiantes pierden subsidios del Icetex y enfrentan tasas de hasta el 17%.