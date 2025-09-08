Titulares deportivos - Túnez se clasificó y el Mundial sigue tomando forma

En el sector de los Cuatro Carriles, la tensión aumentó cuando transportadores lograron que se autorizara un paso provisional por una vía destapada. Sin embargo, los habitantes de Chipaque bloquearon el acceso en rechazo a las afectaciones que, aseguran, ponen en riesgo a la comunidad. Mientras la carretera principal sigue cerrada por el derrumbe, la confrontación entre pobladores y conductores mantiene en vilo el transporte hacia los Llanos Orientales.