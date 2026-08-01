En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
FIFA
Atentado terrorista Cúcuta
María Camila Potosí
Terremoto en Italia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Cómo acceder a vivienda e inversión en Miami? Casa Blu del 1 de agosto de 2026

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 1 de agosto de 2026.

Casa BLU
Casa BLU
Casa BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 1 de agosto de 2026:

  • Natalia Rojas, directora Comercial LATAM de House of Wellness Brickell y Juan Carlos Tasara, representante y fundador de North Development, hablaron sobre Constructora ofrece propuesta innovadora para invertir en Miami desde Colombia.
  • Casa Blu conversó con los integrantes de Morat en una entrevista exclusiva, en la que hablaron sobre sus nuevos proyectos y su presente musical.

  • Caracol Televisión estrenará el próximo 4 de agosto su nueva producción, María la Caprichosa.

    Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad