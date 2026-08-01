¿Cómo acceder a vivienda e inversión en Miami? Casa Blu del 1 de agosto de 2026

Actualizado: 1 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 1 de agosto de 2026:
- Natalia Rojas, directora Comercial LATAM de House of Wellness Brickell y Juan Carlos Tasara, representante y fundador de North Development, hablaron sobre Constructora ofrece propuesta innovadora para invertir en Miami desde Colombia.
- Casa Blu conversó con los integrantes de Morat en una entrevista exclusiva, en la que hablaron sobre sus nuevos proyectos y su presente musical.
Caracol Televisión estrenará el próximo 4 de agosto su nueva producción, María la Caprichosa.
Escuche el programa completo aquí: