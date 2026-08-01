¿Cómo acceder a vivienda e inversión en Miami? Casa Blu del 1 de agosto de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 1 de agosto de 2026:



Natalia Rojas, directora Comercial LATAM de House of Wellness Brickell y Juan Carlos Tasara, representante y fundador de North Development , hablaron sobre Constructora ofrece propuesta innovadora para invertir en Miami desde Colombia.

, hablaron sobre Constructora ofrece propuesta innovadora para invertir en Miami desde Colombia. Casa Blu conversó con los integrantes de Morat en una entrevista exclusiva, en la que hablaron sobre sus nuevos proyectos y su presente musical.

Caracol Televisión estrenará el próximo 4 de agosto su nueva producción, María la Caprichosa. Escuche el programa completo aquí: