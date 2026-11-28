Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 28 de noviembre de 2026:



Juan Diego Jaramillo González, vicepresidente de ACH Colombia, explicó cómo evitar fraudes digitales durante la temporada de compras de fin de año. Recomendó comprar en comercios oficiales, desconfiar de las ofertas demasiado atractivas, evitar ingresar a enlaces recibidos por mensajes de texto o redes sociales y verificar los datos de la transacción antes de confirmar cualquier pago. También advirtió que los delincuentes están utilizando inteligencia artificial para crear páginas prácticamente idénticas a las de comercios reconocidos y obtener información personal y bancaria.

Recomendó comprar en comercios oficiales, desconfiar de las ofertas demasiado atractivas, evitar ingresar a enlaces recibidos por mensajes de texto o redes sociales y verificar los datos de la transacción antes de confirmar cualquier pago. También advirtió que los delincuentes están utilizando inteligencia artificial para crear páginas prácticamente idénticas a las de comercios reconocidos y obtener información personal y bancaria. Karolina Ochoa, CEO de Brick Capital y fundadora de Inmoacademy LLC, contó cómo pasó de vender inciensos y vitaminas a construir un negocio inmobiliario con presencia internacional . Explicó que es posible ingresar al sector de los bienes raíces sin contar con propiedades o capital propio, mediante la comercialización de inmuebles o la administración de arrendamientos. Entre sus recomendaciones para quienes quieren emprender en esta industria destacó especializarse en un nicho de mercado, construir una marca personal, capacitarse y ser constante.

. Explicó que es posible ingresar al sector de los bienes raíces sin contar con propiedades o capital propio, mediante la comercialización de inmuebles o la administración de arrendamientos. Entre sus recomendaciones para quienes quieren emprender en esta industria destacó especializarse en un nicho de mercado, construir una marca personal, capacitarse y ser constante. Catalina Santana, CEO de 101 Ideas y experta en longevidad, analizó los desafíos que enfrenta Colombia ante el envejecimiento acelerado de su población. Según explicó, actualmente el 15 % de los colombianos tiene más de 60 años y se espera que esta proporción llegue al 25 % en 2050. Señaló que vivir más años implica prepararse física, emocional y económicamente, especialmente porque los recursos acumulados durante la vida laboral deberán alcanzar para periodos de retiro más prolongados.

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