¿Imprimir comida en el espacio? Casa Blu del 8 de agosto de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 8 de agosto de 2026:

Alejandro Mauricio Vargas , CEO de Alsec contó cómo su empresa brinda la posbilidad de imprimir comida en el espacio mediante cartuchos con ingredientes en polvo.

, CEO de Alsec contó cómo su empresa brinda la posbilidad de imprimir comida en el espacio mediante cartuchos con ingredientes en polvo. Se contó con la presencia de Sandra Roldán , diseñadora de joyas, quien habló sobre su historia, sus inicios y cómo hoy es la mujer que representa a nuestro país en este campo.

, diseñadora de joyas, quien habló sobre su historia, sus inicios y cómo hoy es la mujer que representa a nuestro país en este campo. Rafael Tamayo Franco director general del Museo de Arte Moderno de Medellín, habló de que el MAMM se convierte por primera vez en un festival de música.



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