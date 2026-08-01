Invertir en Miami es más fácil de lo que parece: expertos destacan facilidades para extranjeros

Invertir en bienes raíces en Miami ya no es una alternativa exclusiva para grandes capitales. Así lo aseguraron Natalia Rojas, ejecutiva de ventas de House of Wellness, y Juan Carlos Tasara, socio fundador de North Development, quienes destacaron que actualmente los extranjeros pueden acceder con mayor facilidad a financiación para adquirir vivienda en Estados Unidos.

Según Rojas, los bancos estadounidenses especializados en clientes internacionales ofrecen procesos mucho más simples que los habituales en Colombia. "En Estados Unidos es más sencillo realmente financiar a un extranjero que a un local. Solo le piden cuatro documentos", explicó.

Además, señaló que incluso personas sin visa o sin empleo en Colombia han logrado obtener financiación para comprar vivienda en Miami, gracias a entidades financieras que trabajan directamente con inversionistas extranjeros.

Uno de los principales atractivos es el acceso a créditos hipotecarios con tasas cercanas al 5,8 % anual, muy por debajo de las tasas que actualmente se ofrecen en Colombia, donde pueden oscilar entre el 11 % y el 17 %.



Créditos hipotecarios Foto: Unsplash

Por su parte, Juan Carlos Tazara explicó que proyectos ubicados en sectores como Brickell, considerado el segundo centro financiero más importante de Estados Unidos después de Manhattan, cuentan con una alta demanda debido al crecimiento empresarial que vive esa zona de Miami.

"Después de Manhattan es el segundo centro financiero más grande de Estados Unidos. Esa demanda va a generar una oferta de vivienda que es la que nosotros estamos desarrollando", afirmó.

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Los voceros también resaltaron que invertir en bienes raíces en Estados Unidos permite diversificar el patrimonio y protegerse de la volatilidad económica en América Latina, además de generar valorización en dólares.

El proyecto House of Wellness, cuya entrega está prevista para 2028, permitirá financiar hasta el 60 % del valor del inmueble mediante bancos estadounidenses, mientras que el comprador solo debe aportar inicialmente un 10 % y completar un 40 % durante la etapa de construcción.

Finalmente, Tasara recomendó a quienes deseen invertir verificar la trayectoria del desarrollador antes de comprar sobre planos. En el caso de North Development, aseguró que la compañía ha entregado más de 100 proyectos, experiencia que brinda mayor confianza a los inversionistas.

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Escuche la entrevista aquí: