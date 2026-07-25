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¿Qué dice la ley sobre tener más de un trabajo en Colombia?: Casa Blu del 25 de julio de 2026

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 25 de julio de 2026.

Casa BLU
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 25 de julio de 2026:

  • El doctor Mauricio Medina, neurólogo cognitivo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, habló sobre hábitos y novedades para cuidar el cerebro.
  • Luis Fernando Larios, docente del Programa de Derecho de la Fundación Universitaria Horizonte, se refirió sobre si es legal tener dos o más trabajos al mismo tiempo en Colombia.
  • El chef Carmine Tangredi, habló sobre cómo la pizza bogotana llegó a la cúspide de la cocina italiana.

Escuche el programa completo aquí:

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