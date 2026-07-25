¿Qué dice la ley sobre tener más de un trabajo en Colombia?: Casa Blu del 25 de julio de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 25 de julio de 2026:



El doctor Mauricio Medina, neurólogo cognitivo de la Fundación Santa Fe de Bogotá , habló sobre hábitos y novedades para cuidar el cerebro.

, habló sobre hábitos y novedades para cuidar el cerebro. Luis Fernando Larios, docente del Programa de Derecho de la Fundación Universitaria Horizonte, se refirió sobre si es legal tener dos o más trabajos al mismo tiempo en Colombia.

El chef Carmine Tangredi, habló sobre cómo la pizza bogotana llegó a la cúspide de la cocina italiana.

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