Gozos de la novena de aguinaldos en Colombia 2023

Los gozos de la novena de aguinaldos consiste en una serie de oraciones en donde se expresa la alegría del nacimiento del Niño Jesús. Aquí es donde los niños cantan el conocido "Ven, ven ven" con panderetas, maracas y palmas.

Durante los nueve días previos a la Navidad, los gozos de la novena son obligatorios durante las oraciones de la época decembrina.

Gozos de la novena

Oh, sapiencia suma del Dios soberano,

que a infantil alcance te rebajas sacro

Oh, Divino Niño, ven para enseñarnos

la prudencia que hace verdaderos sabios

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

¡Oh, Adonai potente que Moisés hablando,

de Israel al pueblo diste los mandatos!

¡Ah, ven prontamente para rescatarnos,

y que un niño débil muestre fuerte el brazo!

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

¡Oh, raíz sagrada de José que en lo alto

presenta al orbe tu fragante nardo!

Dulcísimo Niño que has sido llamado

Lirio de los valles, Bella flor del campo.

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

¡Llave de David que abre al desterrado

las cerradas puertas de regio palacio!

¡Sácanos. Oh niño con tu blanca mano,

de la cárcel triste que labró el pecado!

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

¡Oh, lumbre de Oriente, sol de eternos rayos,

que entre las tinieblas tu esplendor veamos!

Niño tan precioso, dicha del cristiano,

luzca la sonrisa de tus dulces labios.

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

Novenas de Navidad - referencia // Foto: Bing Image Creator

¡Espejo sin mancha, santo de los santos,

sin igual imagen del Dios soberano!

¡Borra nuestras culpas, salva al desterrado

y en forma de niño, da al mísero amparo!

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

¡Rey de las naciones, Emmanuel preclaro,

De Israel anhelo Pastor del rebaño!

¡Niño que apacientas con suave cayado

ya la oveja arisca, ya el cordero manso!

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto

bienhechor rocío como riego santo!

¡Ven hermoso Niño, ven Dios humanado!

¡Luce, Dios estrella! ¡Brota, flor del campo!

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

¡Ven, que ya María previene sus brazos,

do su niño vean, en tiempo cercanos!

¡Ven, que ya José, con anhelo sacro,

se dispone a hacerse de tu amor sagrario!

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

¡Del débil auxilio, del doliente amparo,

consuelo del triste, luz del desterrado!

¡Vida de mi vida, mi dueño adorado,

mi constante amigo, mi divino hermano!

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

¡Ven ante mis ojos, de ti enamorados!

¡Bese ya tus plantas! ¡Bese ya tus manos!

¡Prosternado en tierra, te tiendo los brazos,

y aún más que mis frases, te dice mi llanto!

Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto

¡Ven Salvador nuestro por quien suspiramos

Ven a nuestras almas,

Ven, no tardes tanto!

¿Cuándo se rezan los gozos en la novena?

Es la penúltima parte de la novena de aguinaldos. Primero va la oración de todos los días, luego la lectura del día; las oraciones a la Virgen y San José y ahí se realizan los gozos.

