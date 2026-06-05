No solo medias: esto puede regalar en el Día del Padre

El Día del Padre en Colombia se ha convertido en una fecha en la que muchas familias buscan sorprender con regalos más pensados y alejados de los obsequios tradicionales. Aunque las medias siguen siendo uno de los presentes más comunes, las cifras muestran que la ropa y el calzado lideran las preferencias de compra, con un 36 % de intención a nivel nacional y hasta un 40,6 % en regiones como Antioquia, según datos analizados por Fruta Fresca Origin.

Ante esta tendencia, la moda masculina aparece como una alternativa para celebrar a los papás con regalos que realmente puedan usar en su día a día. Jaime López, CEO del retail, explica que este año la invitación es a dejar atrás los regalos individuales y construir combinaciones completas que incluyan prendas superiores, pantalones, fragancias y accesorios, teniendo en cuenta los gustos y la personalidad de cada padre.

“Muchos papás dicen que no necesitan nada, pero eso no significa que no merezcan sentirse vistos, consentidos y celebrados”, afirmó López, quien señaló que elegir bien implica observar los colores que usan, sus zapatos favoritos y las prendas con las que se sienten más cómodos. Así, un regalo deja de ser solo una compra y se convierte en una forma de reconocer su estilo.

Día del Padre Foto: referencia, Flow

Para los padres clásicos, las opciones ideales están en prendas sobrias y versátiles como camisas casuales, camisetas polo de buen ajuste, jeans oscuros y tenis de cuero en tonos neutros. Este tipo de combinación puede complementarse con fragancias amaderadas, creando un estilo elegante que funciona tanto para reuniones familiares como para espacios laborales.



Los papás deportivos y los más arriesgados también tienen opciones más allá de las medias: los primeros pueden recibir joggers, hoodies, chaquetas livianas, camisetas cómodas y tenis urbanos, mientras que los padres con estilo trendy pueden sorprenderse con chaquetas oversized, pantalones de siluetas amplias, accesorios llamativos y calzado con diseños más fuertes. La clave está en identificar qué tipo de padre es y regalarle algo que represente su propia forma de vestir.