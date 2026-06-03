Fenalco adelanta el Día del Padre para evitar "traumatismos" por elecciones y ley seca

En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, detalló las decisiones estratégicas que ha tomado el comercio organizado frente al calendario electoral del país. Los dos temas centrales de su intervención fueron el cambio sugerido para la celebración del Día del Padre y la tensa relación entre el Consejo Gremial y la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda.

Ajuste en el calendario: El Día del Padre se traslada al 14 de junio

Ante la coincidencia de la segunda vuelta presidencial con la fecha tradicional del Día del Padre (21 de junio), Fenalco propuso formalmente adelantar la festividad. Según Cabal, el objetivo primordial es que los ciudadanos puedan acudir a las urnas "sin ningún tipo de traumatismo o distracciones" y que las familias disfruten de su celebración habitual.

Presidente de Fenalco. Foto: Blu Radio.

El dirigente gremial enfatizó que esta medida favorece tanto a los hogares como a la economía: "Esto trae ventajas para las familias... y trae ventajas también para el comercio, teniendo en cuenta que gran parte de la celebración se hace fuera de casa utilizando cafeterías, restaurantes y bares; con motivo de la ley seca, el 21 de junio no se podría hacer". Cabal aclaró que, aunque no existe una ley que fije la fecha, la propuesta ha tenido una gran aceptación en centros comerciales y establecimientos de todo el país, permitiendo que el comercio se prepare para el domingo 14 de junio.



Distanciamiento con la campaña de Iván Cepeda

Otro punto crítico de la entrevista fue la confirmación de que no habrá reuniones entre el Consejo Gremial y los candidatos presidenciales antes de la segunda vuelta. Cabal explicó que, a pesar de haber invitado a los candidatos más opcionados desde enero, la interlocución con Iván Cepeda fue accidentada.

"Lamentablemente el candidato Cepeda nunca respondió hasta finales de mayo... cuando estimamos que no era ni conveniente ni las agendas coincidían", señaló el presidente de Fenalco.

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Además, sugirió que la falta de un reconocimiento claro de los resultados de la primera vuelta por parte de dicha campaña enfrió las posibilidades de un encuentro: "El hecho de que el candidato Cepeda no hubiera reconocido los resultados de las elecciones, pues alejaron cualquier posibilidad de sentarnos antes de la segunda vuelta".

No obstante, dejó abierta la puerta a una futura comunicación institucional en caso de que Cepeda resulte electo, afirmando que existiría una "necesidad mutua de tener una interlocución".

Finalmente, Cabal envió un mensaje de tranquilidad sobre la transparencia del sistema electoral colombiano, respondiendo a la preocupación de los comerciantes por posibles disturbios o desconocimiento de los resultados. Aseguró que "Colombia tiene un proceso electoral robusto y unas elecciones que son ejemplo de democracia a nivel mundial".

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El líder gremial hizo un llamado a la madurez política de los aspirantes, indicando que "quien gane debe declararse ganador y quien pierda según los resultados oficiales debe aceptarlo como buen perdedor", subrayando que las instancias electorales han probado que los procesos han sido transparentes y libres de fraude.

Escuche aquí la entrevista: