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Blu Radio  / Economía  / Fenalco propone adelantar el Día del Padre al 14 de junio por la segunda vuelta presidencial

Fenalco propone adelantar el Día del Padre al 14 de junio por la segunda vuelta presidencial

El gremio aseguró que el comercio está preparado para la jornada y prevé un aumento de hasta el 25 % en las ventas.

Día del Padre y elecciones presidenciales en Colombia
Día del Padre y elecciones presidenciales en Colombia
Fotos: Blu Radio y Flow
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, hace el llamado a las familias colombianas para que la celebración del Día del Padre se realice el próximo 14 de junio y no el 21, fecha en la que está programada la segunda vuelta presidencial.

El gremio destacó además la importancia económica de esta fecha para el comercio nacional. Por lo general, las ventas durante el fin de semana del Día del Padre registran incrementos cercanos al 25 % frente a un fin de semana habitual. Incluso, las categorías relacionadas con el Mundial de Fútbol podrían experimentar un crecimiento similar durante junio y julio.

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La propuesta, que el gremio viene promoviendo desde semanas atrás, tomó mayor relevancia tras confirmarse oficialmente la jornada electoral. Según Fenalco, el objetivo es que los colombianos puedan dedicar un fin de semana exclusivamente al homenaje de los padres, sin que la celebración coincida con una de las citas democráticas más importantes del país.

Día del Padre
Día del Padre
Foto: Flow

Bajo la campaña ‘El Día del Padre rueda el 14’, comerciantes, restaurantes, bares, centros comerciales y diferentes marcas preparan promociones, descuentos y actividades especiales durante el puente festivo para incentivar el encuentro familiar y dinamizar el consumo.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, aseguró que junio estará marcado por tres acontecimientos de gran impacto: la segunda vuelta presidencial, el ambiente futbolero y la expectativa por la participación de la Selección Colombia en el Mundial.

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