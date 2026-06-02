Procuraduría suspende provisionalmente al director de la UNGRD por presunta participación política

La Procuraduría está tomando decisiones sobre la presunta participación en política de los funcionarios públicos en el marco de las elecciones de este 2026, la más reciente es la suspensión provisional de Carlos Carrillo, director de la UNGRD, que será hasta el próximo 21 de junio. El Ministerio Público tomó esta decisión tras unas declaraciones que entregó el funcionario más temprano en una rueda de prensa.

“Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, es entendible la preocupación del presidente”, dijo Carrillo refiriéndose a los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Para la Procuraduría estas declaraciones podrían constituir una vulneración de las restricciones que tienen los servidores públicos frente a las controversias políticas y electorales.

El Ministerio Público destacó además que Carlos Carrillo ocupa uno de los cargos de mayor nivel dentro de la administración nacional y dirige una entidad con amplia incidencia territorial y presupuestal, encargada de coordinar la atención de emergencias y la gestión del riesgo en todo el país.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD. Foto: UNGRD.

¿Quién lo reemplazará?

Asimismo, la Procuraduría señaló que el Dapre deberá designar al reemplazo temporal de Carrillo mientras está suspendido provisionalmente de su cargo.



Entre tanto, en las últimas horas también se conoció la suspensión provisional del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por presunta participación en política luego de los resultados de las elecciones presidenciales.

La decisión del ente de control se dio luego de varias publicaciones en su cuenta de X, en las que invita al ministro de Interior, Armando Benedetti, a renunciar, dejando entre ver que le hace la invitación para que pueda apoyar la campaña de Iván Cepeda.