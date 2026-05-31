Ministro de Trabajo, bajo investigación por presunta participación indebida en política

Este 31 de mayo cuando los colombianos salen a las urnas para votar por su candidato en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer una nueva investigación disciplinaria contra un Ministro del Gobierno del presidente, se trata de Antonio Sanguino el jefe de la cartera de trabajo que será investigado por presunta participación indebida en política.

Según el Ministerio Público, en su discurso el ministro Sanguino, habría hecho referencia a las diferentes opciones electorales, destacando una de ellas como la representante de un proyecto de transformación y cambio liderado por el actual Gobierno nacional. Para la Procuraduría, estas manifestaciones podrían interpretarse como un respaldo a una candidatura específica, lo que daría lugar a una posible falta disciplinaria por participación en política.

La Procuraduría General de la Nación también ordenó recopilar y asegurar las grabaciones del evento, solicitar información a las autoridades de Valledupar y escuchar en declaración a varios asistentes que estuvieron presentes durante la instalación de la jornada electoral.

Hace unos días el órgano de control le abrió también investigación disciplinaria al Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por unas declaraciones que entregó en el departamento del Tolima durante una correría política en donde estaba presente un congresista del Pacto Histórico.



Además, también ha hecho público la Procuraduría decidió suspender de manera provisional a la alcaldesa de Paujil, Caquetá, Latia Sindy Castillo por haber publicado en sus redes sociales una foto con una prenda alusiva a la campaña presidencial del candidato Iván Cepeda.