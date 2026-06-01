MOE responde a Petro: actas electorales coinciden con resultados reportados por la Registraduría

Las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en el preconteo electoral recibieron respuesta de la Misión de Observación Electoral. Su directora, Alejandra Barrios, señaló en conversación con Blu Radio:

“Nosotros encontramos en los resultados electorales una concordancia entre lo transmitido por los E-14 y la información que entrega la Registraduría Nacional del Estado Civil”, dijo. Agregó que se realizarán las verificaciones que sean necesarias en atención a las inquietudes planteadas por las campañas y distintos actores políticos.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente Gustavo Petro pusiera en duda los resultados del preconteo al señalar que habrían aparecido cerca de 800.000 cédulas adicionales respecto al censo electoral oficial. Frente a estas afirmaciones, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que el software utilizado para el preconteo y el escrutinio no opera con números de cédula, sino que consolida la información proveniente de las mesas de votación y de las actas electorales.

Penagos también explicó que el censo electoral fue cerrado el pasado 30 de abril y entregado a las campañas políticas para consulta, por lo que descartó cualquier modificación posterior.



A las respuestas se sumaron voces internacionales. El senador estadounidense Bernie Moreno, quien participó como observador del proceso, afirmó haber informado al gobierno de Estados Unidos que las elecciones en Colombia se desarrollaron de manera libre. Por su parte, Juanita Goebertus rechazó los cuestionamientos al preconteo, pidió respetar los resultados electorales y destacó el respaldo que ha recibido la Registraduría por parte de la comunidad internacional.