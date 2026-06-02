Enrique Vargas denunció al presidente Petro por presunta participación indebida en política

Enrique Vargas Lleras presentó ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia penal y una queja disciplinaria contra el presidente Gustavo Petro. Lo anterior, tras algunas publicaciones del mandatario que hacen referencia a las elecciones presidenciales.

Enrique Vargas Lleras hace referencia a un trino del presidente Petro en el que manifestó que se iba a poner al frente de la campaña de Iván Cepeda, lo que demostraría una presunta participación indebida en política y un abuso de la función pública, según la denuncia.

“El presidente Petro habría favorecido públicamente a una campaña afín a su Gobierno y atacado a sectores de oposición, afectando el equilibrio electoral y vulnerando los principios de imparcialidad que exige la Constitución a los servidores públicos”, señala la denuncia.

Es importante recordar que este martes Enrique Vargas Lleras asumió la codirección de Cambio Radical, junto a Fuad Char, tras la renuncia de Germán Córdoba, quien era el director desde 2018.