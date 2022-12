10 militares implicados en desfalco de fondos de FFMM, libres por captura ilegal

Por vicios de procedimiento, 10 de los 31 militares capturados por el desfalco al sistema de salud de las Fuerzas Militares quedaron en libertad.

El juez 36 de garantías cuestionó que el informe de Policía Judicial no hubiera sido entregado a la Fiscalía dentro de las 10 horas establecidas, razón por la que declaró improcedente la captura de estos uniformados.

Dentro de los que quedaron libres se encuentra el sargento César Alberto Posada, señalado de ser uno de los jefes de la organización que mediante falsas incapacidades y tratamientos médicos, según los investigadores, logró desfalcar el sistema en más de 40 mil millones de pesos. Otros 21 militares siguen asegurados, así como 4 civiles.

La diligencia seguirá hasta culminar la audiencia de legalización y este lunes continuará con la audiencia de imputación.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

-Tropas del Ejército destruyeron un campo minado en el municipio de Briceño, norte de Antioquia, donde realizan operativos contra el frente 36 de las Farc.

-Un accidente de tránsito en vías de Santander dejó una persona muerta.

-En el departamento de Caldas, la Fiscalía y la Sijin han capturado a 24 personas sindicadas de abuso sexual a menores de edad.

-Barranquilla se une a la jornada de vacunación nacional con la aplicación de más de 7 mil biológicos entre niños, adultos y mujeres embarazadas.

-Noticia en Desarrollo: Piratas informáticos rusos accedieron el año pasado a correos electrónicos no clasificados del presidente estadounidense, Barack Obama, según informaron funcionarios del Gobierno norteamericano al diario "The New York Times".

-La Cifra: Ocho hombres acusados de abusar sexualmente de niñas menores de catorce años con las que tenían vínculos familiares, fueron capturados por la Policía Nacional en el departamento de Norte de Santander.

-Quedamos atentos: A las protestas en contra del Racismo en los Estados Unidos, en Baltimore cerca de dos mil personas marcharon por las calles de esta ciudad para exigir respuestas en el caso de Freddie Gray, afroamericano de 25 años que murió la semana pasada bajo custodia de la policía, los Manifestantes destruyeron vehículos y comercios.