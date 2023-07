“A 'Supermán' López le han hecho más de 500 pruebas; nunca ha salido dopado”: Miguel Ángel Bermúdez

La Unión Ciclista Internacional (UCI) suspendió provisionalmente a el ciclista colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López por una "potencial violación de las reglas antidopaje" por el caso que se conoció en el 2022.

"El corredor colombiano fue notificado de una potencial violación de las reglas antidopaje por uso y posesión de una sustancia prohibida en las semanas anteriores al Giro de Italia de 2022", informó la UCI en un comunicado a la “espera de la decisión final”.

Al respecto, el doctor Miguel Ángel Bermúdez expresó en Blog Deportivo su molestia por lo que, según él, es una persecución contra el ciclista colombiano, pues la suspensión provisional es por sospecha y no por evidencia de pruebas.

"A Miguel Ángel le han hecho más de 500 pruebas anti doping y nunca ha salido dopado (...) A él lo vinculan como testigo y no como judicializado", dijo en Blog Deportivo sobre el caso que investigan a un doctor que tenía en su libreta el nombre del colombiano, pero nada más.



Además, manifestó que cada ciclista que tiene un problema el gerente general del Movistar Team, Eusebio Unzué, sufre de una persecución por parte de los medios españoles, a los cuales señaló de “amarillistas”. De hecho, recordó que deportistas como Nairo Quintana y el ecuatoriano Richard Carapaz no han podido volver a su mejor momento después de su salida del mencionado equipo.

“Los que salen con alguna molestia con el señor Unzué les montan unas películas tremendas; caso Nairo Quintana y Miguel Ángel López. En el caso de Nairo, la UCI cometió varios errores de protocolo en la toma de muestras: primero, porque no le hicieron muestra de orina, sino de sangre; segundo, porque no hubo cadena de custodio y tercero, porque le violaron los derechos al no darle la posibilidad de descargos”, dijo.

Reiteró que el Astana, en su momento, le canceló el contrato a Miguel Ángel López sin justa causa e incluso la UCI pidió que el equipo de Kazajistán le pagará una cifra por violar sus derechos, pero ahora la organización ciclística se contradice con sus acciones por suspender al colombiano.