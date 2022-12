¿América de Cali o seguir en la MLS? Diego Chará despeja dudas sobre su futuro

Diego Chará, actual jugador de Portland Timbers de la MLS, suena como posible fichaje del América, sin embargo, él no lo ve tan fácil, así lo dijo en diálogo con El Camerino de Blu Radio al destacar que se siente feliz por lo que ha logrado en Estados Unidos.



“Es difícil mi regreso a Colombia”, aseguró Diego al destacar que la liga norteamericana “necesitaría recibir una transferencia del América que es un dinero muy alto, por ese lado es un poco difícil volver al país”.



Pese a todo, Chará aceptó que le gustaría volver al fútbol profesional colombiano, pues tiene metas por cumplir: “Cuando estuve en Colombia nunca tuve la posibilidad de ser campeón, es algo que me gustaría cumplir, pero por ahora estaré en Portland”.



Sobre su presente en la MLS, donde es ‘jugador franquicia’ de su equipo, resaltó que esta “es una responsabilidad muy importante, se han hecho cosas importantes. Estoy contento por haber tenido esta experiencia de haber jugado contra grandes jugadores y lo que se ha logrado acá”.



Respecto a la diferencia de nivel entre el balompié colombiano y el estadounidense, indicó que “el nivel del fútbol de EE.UU. ha incrementado demasiado” desde que llegó en el año 2011, por lo que esta no sería una de las razones para dejar ese torneo, indicó.



Diego Chará es hermano de los también futbolistas Yimmi y Luis Felipe Chará, y a sus 31 años a militado en equipos como Quindío, donde debutó en 2004, América de Cali y Deportes Tolima, además de Portland Timbers.



