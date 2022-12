Armero rompe el silencio tras ausencia en entrenamiento del América de Cali

Pablo Armero, lateral del conjunto ‘escarlata’, estuvo en el ojo del huracán esta semana por un supuesto problema en el seno del equipo caleño ante su inasistencia al entrenamiento posterior a la derrota ante Nacional el pasado fin de semana.

Vea también: Nosotros con el profe ‘Polilla’ no dimos lo que teníamos que dar: Pablo Armero

Publicidad

Mucho se dijo sobre este episodio y medios de comunicación especularon acerca de las razones que llevaron al DT encargado, Jersson González, a apartar al defensor del grupo de concentrados de cara al juego ante Millonarios este sábado.

Por eso, en entrevista con El Camerino de Blu Radio, el propio Armero quiso aclarar que todo se debió a un malentendido.

El zaguero contó que “el día sábado después del partido con Nacional el cuerpo técnico junto con todo su grupo de trabajo decide que el entrenamiento es el lunes a las 4:00 de la tarde”, por eso él y varios jugadores se programaron para pasar el fin de semana junto a sus familias.

“Sucede que el domingo en la noche hacen el cambio de entrenamiento, que ya no a las 4:00 sino a las 8:00 (de la mañana). Yo me desconecté, traté de estar fuera del fútbol. Habíamos perdido, traté de estar con mi familia, traté de estar con mis amigos, fuera de lo normal, pero ahora me doy cuenta que hoy se dice que falté al entreno. Pienso que fue la falta de comunicación”, agregó.

Publicidad

En ese sentido, reiteró Armero que ve la situación como un malentendido pues no fue solo él,. Ya

estaba programado para el entreno en la tarde, eso fue lo que pasó”

“Para mí fue una confusión, no le echo la culpa a nadie, pero no quiero que lo hagan ver como que no quise ir al entreno”,

finalizó el lateral, reiterando su buena relación con el cuerpo técnico encabezado, por ahora, por Jersson González, quien esta semana fue elegido como DT encargado tras el despido de Pedro Santos.

Audio: