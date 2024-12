Así podrá ver EN VIVO y online 'NBA Christmas Day': equipos, horarios y juegos

Pese a ser fiestas decembrinas, los deportes no paran y varias competencias se mantienen en estas fechas especial en su calendario. Este es el caso de la NBA, que, cada año, se prepara para tener su propia celebración de Navidad y anunciaron que serán cinco compromisos especiales los que adornen esta edición del 2024.

La 'NBA Christmas Day' es una fecha en donde invitan a las familias, en especial en EE.UU., que se acerquen nuevamente a este deporte y disfruten de la exhibición de los mejores equipos de la competencia, que, en este caso, serán: New York Knicks vs. San Antonio Spurs, Dallas Mavericks vs. Minnesota Timberwolves, Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers, Golden State Warriors vs. Los Ángeles Lakers y Phoenix Suns vs. Denver Nuggets.

"El día de Navidad del año pasado, el escolta de Dallas Luka Dončić se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en tener al menos 50 puntos, 15 asistencias, seis rebotes, cuatro robos y tres bloqueos en un juego desde que se registraron robos y bloqueos por primera vez en la temporada 1973-74", indicaron desde la web de la NBA.

NBA Christmas Day // Foto: Disney Plus.

Horarios y compromisos de 'NBA Christmas Day'

New York Knicks vs. San Antonio Spurs / 12:00 de la tarde.

Dallas Mavericks vs. Minnesota Timberwolves / 2:30 de la tarde.

Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers / 5.00 de la tarde.

Golden State Warriors vs. Los Ángeles Lakers / 8:00 de la noche.

Phoenix Suns vs. Denver Nuggets / 11:30 de la noche.

¿Dónde ver EN VIVO y online 'NBA Christmas Day'?

Este miércoles, 25 de diciembre, se llevará a cabo esta actividad de la NBA y los amantes del baloncesto lo podrán ver EN VIVO y online gracias a ESPN, pero en vía streaming con Disney Plus, pues es el portal aprobado por la confederación para la transmisión de esta importante competencia de baloncesto.