¿Barcelona podría ser eliminado de la Copa del Rey en el escritorio?

De acuerdo al diario El Mundo de España, el Barcelona habría incurrido en alineación indebida en el juego de ida ante el Levante por Copa del Rey al incluir en el partido al jugador Juan Brandáriz, más conocido como Chumi.



Chumi inició como titular pese a que estaba sancionado con el Barcelona B, filial del conjunto culé.



“Según el artículo 56.3 del código disciplinario, hasta que no cumpliese la sanción con su equipo no podía participar con los superiores (...) El futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción", explica el periódico europeo.

Esta situación rememora lo que ocurrió con Real Madrid en el año 2015 cuando salió eliminado de la Copa por alinear indebidamente a Denís Chéryshev.



Barcelona, sin embargo, defiende la legalidad de la alineación apoyándose en la circular 28 de la Real Federación Española de Fútbol que dice lo siguiente:



“El modo de cumplimiento de las sanciones impuestas como consecuencia de la comisión de infracciones para los casos en los que exista una simultaneidad de licencias de las permitidas en el reglamente general de la RFEF, se ajustará a los dispuesto en el presente artículos, si bien, las sanciones de carácter leve se cumplirán en las competiciones en las que el infractor se encuentra haciendo uso de determinada licencia y, las de carácter grave o muy grave, en cualquier competición, ello con independencia de la licencia que se estuviera usando en el momento de la comisión de la infracción”, señala.



Aunque El Mundo señala, que según fuentes jurídicas, esta circular se referiría a la simultaneidad de licencias, y no aplicaría para este caso en particular.

