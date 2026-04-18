Bayern y Liverpool le echaron el ojo a otro jugador colombiano: es figura con la Selección

En medio del momento que vive la Selección Colombia con las categorías juveniles, en especial luego del buen nivel que atraviesan en la Sub-17, un nombre ha resonado en el balompié internacional. Se trata de Samuel Martínez, mediocampista de 17 años de Atlético Nacional, quien ha despertado interés en gigantes de Europa como Bayern Múnich y Liverpool.

El interés no resulta algo casual, y es que mientras el Bayern pelea por consolidarse en Alemania y Europa, también está proyectando su futuro y, ante ello, ha puesto sus ojos en Sudamérica. De acuerdo con reportes desde Alemania, el club bávaro ya ha iniciado contactos para acercarse y seguir la evolución del joven.



Bayern y Liverpool siguen de cerca a joven colombiano

El seguimiento a Samuel Martínez responde no solo a su rendimiento en Atlético Nacional, sino también en la Selección Colombia Sub-17. El volante ha destacado en el Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay, donde ha sido clave para el buen rendimiento de la escuadra nacional.

Su perfil ha llamado la atención debido a su capacidad técnica y su lectura de juego. A pesar de su corta edad, el jugador muestra una madurez poco común, lo que hace que la apuesta sea atractiva para quienes buscan talento joven con proyección internacional.

Selección Colombia Sub 17 Foto: X; @FCFSeleccionCol

Samuel Martínez, la nueva joya del fútbol colombiano

Martínez se desempeña principalmente como mediapunta, aunque también puede cumplir funciones como interior. Su versatilidad y control del ritmo del partido lo han convertido en uno de los jugadores más observados del torneo juvenil.

El interés europeo no se limita a Alemania. Desde Inglaterra, clubes como Liverpool y Chelsea también siguen su proceso, lo que anticipa una posible disputa en el futuro por el talento colombiano.



¿Cuándo podría dar el salto a Europa?

El jugador tiene actualmente 17 años.

La normativa de la FIFA impide transferencias internacionales antes de los 18.

Cualquier negociación formal deberá esperar a que alcance la mayoría de edad.

Mientras tanto, seguirá su desarrollo en Colombia y torneos juveniles.

Por ahora, el presente de Martínez sigue ligado a Atlético Nacional y a la selección juvenil, donde continúa sumando minutos y experiencia. Sin embargo, su nombre ya empezó a sonar fuera del país y todo indica que su futuro podría estar en el fútbol europeo.