Un chileno se quedó con la primera edición del Red Bull Moto Urbano en Bogotá

El piloto chileno Camilo Herrera se consagró campeón de la primera edición del Red Bull Moto Urbano, competencia de hard enduro que se disputó en el norte de Bogotá.

El deportista austral mostró su habilidad en una pista lineal con obstáculos de alta complejidad.

El podio de la histórica jornada en la capital colombiana lo completaron el mexicano Didier Goirand, en el segundo lugar, y el colombiano Daniel Palacio, quien finalizó en la tercera casilla.



Así fue la victoria de Camilo Herrera en el circuito urbano

Herrera dominó el formato de eliminación directa desde las rondas clasificatorias, imponiendo la velocidad y el control técnico que exigía el trazado.

En la disputa final por el primer puesto, el chileno superó a Goirand al completar el recorrido sin cometer errores en los tramos más críticos del circuito.



Red Bull Moto Urbano en Bogotá Foto: Blu Radio - Fredy Daza

Por su parte, el colombiano Daniel Palacio aseguró el tercer puesto de la competencia tras vencer en el duelo directo por el último escalón del podio.



Los resultados finales del Red Bull Moto Urbano Bogotá

La clasificación general del evento quedó establecida de la siguiente manera:



Camilo Herrera (Chile) Didier Goirand (México) Daniel Palacio (Colombia)

La competencia reunió a 16 pilotos nacionales e internacionales en un escenario inédito trazado sobre la calle 85, entre carreras 13 y 15, en el sector de la Zona T.

El evento se desarrolló mediante llaves de eliminación desde octavos de final hasta la gran final, combinando el alto rendimiento deportivo con espectáculos de exhibición para el público.

Red Bull Moto Urbano en Bogotá Foto: Blu Radio - Fredy Daza

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Con esta primera edición del Red Bull Moto Urbano, Bogotá se sumó a la lista de capitales globales que adaptan sus espacios urbanos para competencias internacionales de deportes a motor.