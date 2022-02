"Casi me mato": en emotivo mensaje, Egan Bernal reveló que se rompió 20 huesos

Tras varias cirugías por las lesiones que sufrió tras chocar contra un bus intermunicipal mientras entrenaba por las vías de Gachancipá, Cundinamarca, Egan Bernal ya se recupera y, ahora, enfrenta la carrera más importante: por su vida.

Justamente, a través de sus redes sociales el pedalista colombiano publicó un emotivo mensaje en el cual reveló que se rompió “20 huesos, 11 costillas, fémur, rótula, T5-T6, odontoides, un pulgar un diente y perforación de los dos pulmones”.

Publicidad

“Casi me mato, pero, ¿saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Está siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío. Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien. Así que ahora a recuperar y hacer de esto otro... I’M BACK, and let’s rock”, escribió.

Este miércoles, sobre la última operación a la que fue sometido, la Clínica Universidad la Sabana dio un parte alentador sobre los resultados, pues fue un “éxito y cumplió con sus objetivos”. Cabe recordar que el zipaquireño está internado en este hospital desde que sufrió el choque.

Publicidad

En el comunicado número 13 emitido por la institución de salud, se detalló que, con la cirugía, "se lograron los objetivos de estabilidad biomecánica de la columna cervical con excelentes resultados clínicos, sin presentar complicaciones durante la cirugía".