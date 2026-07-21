Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 16: Pogacar mantiene el liderato

El belga Remco Evenepoel confirmó su condición de especialista en las pruebas contrarreloj al imponerse este martes en la etapa 16 del Tour de Francia 2026, disputada sobre un recorrido de 26,1 kilómetros entre Evian y Thonon-les-Bains.

Evenepoel registró el mejor tiempo del día, superando por 28 segundos al líder de la clasificación general, Tadej Pogacar, mientras que el danés Mattias Skjelmose terminó tercero en la jornada, a 1 minuto y 4 segundos del vencedor.

El francés Paul Seixas ocupó la cuarta posición, a 1:16, seguido por el mexicano Isaac del Toro, quien concluyó quinto, a 1:21.

Clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la etapa 16

Posición Ciclista Equipo Diferencia 1 Tadej Pogačar UAE Team Emirates - XRG 56h 14' 18'' 2 Remco Evenepoel Red Bull - BORA - hansgrohe +4' 32'' 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates - XRG +6' 51'' 4 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +7' 11'' 5 Juan Ayuso Lidl - Trek +9' 22'' 6 Mattias Skjelmose Lidl - Trek +10' 14'' 7 Lenny Martinez Bahrain - Victorious +12' 50'' 8 Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +12' 58'' 9 Jordan Jegat TotalEnergies +22' 50'' 10 Yannis Voisard Tudor Pro Cycling Team +24' 18''

En la etapa 16 del Tour de Francia 2026, el mejor colombiano fue Egan Bernal (INEOS Grenadiers), quien cruzó la meta en la posición 50, a 4 minutos y 30 segundos del ganador, Remco Evenepoel. Más atrás finalizaron Sergio Higuita (XDS Astana Team), en el puesto 83 (+5:26), y Einer Rubio (Movistar Team), en la casilla 84 (+5:29). Por su parte, Harold Tejada (XDS Astana Team) terminó en la posición 159, a 7 minutos y 2 segundos del vencedor de la contrarreloj disputada entre Evian y Thonon-les-Bains.