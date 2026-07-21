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Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 16: Pogacar mantiene el liderato

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 16: Pogacar mantiene el liderato

Remco Evenepoel ganó la contrarreloj de la etapa 16 y descontó tiempo en la general, aunque Tadej Pogacar conserva una sólida ventaja rumbo al título del Tour de Francia 2026.

Remco-Evenepoel-afp-tour.jpg
El ciclista belga Remco Evenepoel, del equipo Red Bull - BORA - hansgrohe, se dirige a la meta de la 16.ª etapa de la 113.ª edición del Tour de Francia —un recorrido de 26 km entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, en los Alpes franceses— el 21 de julio de 2026.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

El belga Remco Evenepoel confirmó su condición de especialista en las pruebas contrarreloj al imponerse este martes en la etapa 16 del Tour de Francia 2026, disputada sobre un recorrido de 26,1 kilómetros entre Evian y Thonon-les-Bains.

Evenepoel registró el mejor tiempo del día, superando por 28 segundos al líder de la clasificación general, Tadej Pogacar, mientras que el danés Mattias Skjelmose terminó tercero en la jornada, a 1 minuto y 4 segundos del vencedor.

El francés Paul Seixas ocupó la cuarta posición, a 1:16, seguido por el mexicano Isaac del Toro, quien concluyó quinto, a 1:21.

Clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la etapa 16

PosiciónCiclistaEquipoDiferencia
1Tadej PogačarUAE Team Emirates - XRG56h 14' 18''
2Remco EvenepoelRed Bull - BORA - hansgrohe+4' 32''
3Isaac del ToroUAE Team Emirates - XRG+6' 51''
4Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team+7' 11''
5Juan AyusoLidl - Trek+9' 22''
6Mattias SkjelmoseLidl - Trek+10' 14''
7Lenny MartinezBahrain - Victorious+12' 50''
8Tom PidcockPinarello Q36.5 Pro Cycling Team+12' 58''
9Jordan JegatTotalEnergies+22' 50''
10Yannis VoisardTudor Pro Cycling Team+24' 18''

En la etapa 16 del Tour de Francia 2026, el mejor colombiano fue Egan Bernal (INEOS Grenadiers), quien cruzó la meta en la posición 50, a 4 minutos y 30 segundos del ganador, Remco Evenepoel. Más atrás finalizaron Sergio Higuita (XDS Astana Team), en el puesto 83 (+5:26), y Einer Rubio (Movistar Team), en la casilla 84 (+5:29). Por su parte, Harold Tejada (XDS Astana Team) terminó en la posición 159, a 7 minutos y 2 segundos del vencedor de la contrarreloj disputada entre Evian y Thonon-les-Bains.

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