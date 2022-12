Colombiano Egan Bernal prolonga contrato con el Sky hasta 2023

El ciclista colombiano Egan Bernal, de 21 años, prolongó hasta finales de 2023 su contrato con el equipo británico Sky, al que pertenecen los dos últimos vencedores del Tour de Francia, Chris Froome y Geraint Thomas.

Publicidad

"Estoy muy feliz de firmar un nuevo contrato con el Team Sky. Una nueva etapa en mi vida. Sé que cinco años es mucho tiempo y que no es frecuente en el ciclismo, pero el equipo ha sido muy bueno para mí. Me ofrecieron todo lo que quería y estoy muy ilusionado con el futuro", manifestó Bernal en un comunicado.

Bernal llegó al poderoso conjunto británico al final de la pasada temporada después de correr dos años en el Androni Giocattoli y de ganar el Tour del Porvenir en 2017 con la selección de Colombia.

Publicidad

En febrero pasado consiguió el título nacional contrarreloj y ganó la primera carrera Colombia Oro y Paz. Un mes después estaba en condiciones de hacer podio en la Volta a Cataluña pero sufrió una caída en la última etapa.

Publicidad

Después fue segundo en el Tour de Romandía (Suiza), ganó la Vuelta a California y debutó en el Tour de Francia, donde terminó decimosexto y ofreció un importante apoyo a los líderes Froome y Thomas. Posteriormente sufrió heridas en la cara al caerse en la Clásica de San Sebastián y no ha vuelto a competir desde entonces, aunque espera reaparecer este sábado en el Giro de Emilia (Italia).

"Imaginaba que mi primer año con el equipo sería diferentey estaba un poco nervioso antes de incorporarme, pero he encontrado a buena gente, un equipo que me ha ayudado y he disfrutado de una buena temporada. Mi objetivo es seguir mejorando como corredor, aprender de los mejores, ayudar en todo lo que pueda y convertirme en un corredor clave por muchos años. Para mno hay sitio mejor que el Team Sky", añadió el colombiano.

Publicidad

El director del equipo, Dave Brailsford, señala a Bernal como un futuro líder del equipo en el Tour.

Publicidad

"Un contrato de cinco años es excepcional en el ciclismo, pero Egan es un talento excepcional. Es la prueba más clara de nuestra confianza en Egan como corredor con potencial para ganar grandes carreras en los próximos años", comentó Brailsford.